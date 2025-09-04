Prefeitura reforça atenção à nova sinalização em trecho da Avenida Anysio da Rocha

Publicada em 04/09/2025 às 08h26
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), readequou, desde o último dia 24 de agosto, um trecho da avenida Engenheiro Anysio da Rocha Compasso, também conhecida como Estrada da Penal, que voltou a operar em mão dupla.
A mudança compreende o trecho que vai da rotatória no cruzamento das avenidas Tiradentes e Prefeito Chiquilito Erse (av. Rio Madeira), passando em frente ao 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros até a rua do Contorno. Antes funcionando como mão única, o trajeto agora foi reorganizado para melhorar a fluidez no trânsito da região e reduzir riscos de acidentes.
Segundo o secretário da Semtran, Iremar Lima, a alteração faz parte de um planejamento que levou em conta estudos técnicos de mobilidade urbana. “Com a implantação da rotatória da avenida Tiradentes, identificamos a necessidade de adequar esse trecho para garantir mais segurança viária e dar mais fluidez ao tráfego no bairro Rio Madeira”, destacou.
Nos primeiros dias de adaptação, mesmo com ampla divulgação, foi possível observar condutores em dúvida sobre o novo fluxo. Para reforçar a orientação, a Prefeitura manteve 59 cones e três cavaletes fixados na via, além do acompanhamento por agentes de trânsito.
A Semtran alerta que, conforme o projeto, no sentido bairro–centro, a via funcionará com três faixas, incluindo uma direita livre. Já no sentido centro–bairro, haverá apenas uma faixa até a lombada em frente ao Corpo de Bombeiros, retornando a duas faixas após esse ponto.
Recomendações aos condutores:
Reduzir a velocidade ao trafegar pelo trecho nos próximos dias;
Observar atentamente a sinalização provisória e definitiva;
Seguir as orientações dos agentes de trânsito que estarão no local;
Evitar manobras automáticas baseadas no antigo fluxo da via.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!