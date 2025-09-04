Prefeitura alerta condutores sobre rotas alternativas e reforço de sinalização durante Semana da Pátria

Publicada em 04/09/2025 às 16h27
Visando proporcionar mais segurança e organização aos eventos alusivos às comemorações da Independência do Brasil, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), informa que durante a Semana da Pátria realizará interdições em vias importantes da capital rondoniense.
Para evitar ou minimizar possíveis transtornos, como congestionamentos ou até acidentes, os condutores deverão ficar atentos às rotas alternativas divulgadas pela Prefeitura e também ao reforço da sinalização no entorno das áreas interditadas.
“Nossa orientação é que condutores planejem seus deslocamentos com antecedência e priorizem circular pelas vias de acesso fora da área central durante os dias de eventos”, disse o secretário Iremar Lima (Semtran).
O desfile oficial do dia 7 de setembro, por exemplo, será na av. Santos Dumont, entre Jorge Teixeira e Décio Bueno, na zona Norte da cidade. A montagem da estrutura para o evento começou e permanecerá no local até o dia 8.
Por conta disso, o trecho sofrerá interdição parcial durante o trabalho dos operários que montarão toda estrutura. No dia do desfile, porém, a interdição será total, no horário das 4h30 às 13h.
O secretário Iremar Lima acrescentou que a av. Jorge Teixeira (lado direito sentido centro), no trecho entre a passarela e a rua Aparício de Moraes será transformada em mão dupla durante o desfile oficial, também como forma de minimizar os impactos no trânsito, devido ao grande fluxo de pessoas e veículos no horário.
“Queremos destacar que essas medidas são necessárias, especialmente para proteger vidas, além de garantir maior segurança e fluidez do trânsito, como determinou o prefeito Léo Moraes. Estamos felizes por colaborar com a organização dessa grande festa popular e convidamos a todos para participar”, destacou o titular da Semtran.
