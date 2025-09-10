Novo semáforo instalado no cruzamento da Calama com Lauro Sodré melhora segurança e mobilidade

Publicada em 10/09/2025 às 16h45
Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e proteger vidas, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), instalou um novo semáforo no cruzamento das avenidas Lauro Sodré e Calama, na região central da capital.
Segundo o secretário da Semtran, Iremar Lima, a medida foi necessária devido ao grande fluxo de veículos no local, que constantemente gerava congestionamentos e acidentes. “A ação foi determinada pelo prefeito Léo Moraes, após análise técnica de pesquisa e estatística realizada pela Semtran sobre o fluxo de veículos e a formação de filas na Lauro Sodré nos horários de pico”, explicou o secretário.
A instalação foi concluída pela equipe técnica da Semtran, com a implantação de postes metálicos e equipamentos de última geração e o funcionamento do novo semáforo já começou.
PEDESTRES
Além do controle do tráfego de veículos, o novo sistema contempla melhorias importantes para os pedestres. Ainda serão implantadas faixas de travessia no local e realizada a sincronização do equipamento com os semáforos das avenidas Abunã e Campos Sales, garantindo maior fluidez e segurança.
BOTOEIRA
Outro destaque é o funcionamento da botoeira, dispositivo localizado nos postes de ambos os lados da via. Para atravessar com segurança, o pedestre deve apertar o botão amarelo. Pessoas com deficiência visual devem manter o botão pressionado por três segundos para ativar o auxílio sonoro. Nesse momento, o semáforo ficará vermelho para os veículos e será emitido um sinal sonoro indicando que a travessia pode ser feita com segurança.
O equipamento também possui instruções em braille, permitindo que pessoas com deficiência visual realizem o mesmo procedimento e aguardem o sinal sonoro para atravessar sem riscos.
A Prefeitura reforça a importância de motoristas e pedestres respeitarem o novo semáforo, utilizando corretamente o dispositivo e obedecendo às regras de trânsito. O objetivo da ação é reduzir acidentes, evitar congestionamentos e oferecer uma cidade mais segura e acessível para todos.
