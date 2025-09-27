No Dia Mundial do Turismo, governo de Rondônia celebra a diversidade cultural e natural do estado

Publicada em 27/09/2025 às 11h20
Em alusão ao Dia Mundial do Turismo, data instituída pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e celebrada neste sábado (27), o governo de Rondônia reforça a importância do setor como meio para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado. Com políticas públicas voltadas para fortalecer o setor, o governo tem investido em infraestrutura, capacitação, divulgação e parcerias estratégicas, buscando tornar o estado um destino competitivo e sustentável no cenário nacional e internacional.
Em Rondônia, o turismo se destaca pela riqueza dos recursos naturais, pela diversidade cultural dos povos tradicionais e pela hospitalidade da população. Do ecoturismo em áreas de floresta, rios e balneários, ao etnoturismo que valoriza comunidades indígenas e ribeirinhas, passando por eventos culturais como o Duelo na Fronteira, os Festivais Folclóricos e as manifestações religiosas, o estado oferece experiências únicas para visitantes e moradores.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a valorização do turismo é essencial para geração de emprego, renda e qualidade de vida das pessoas, além de fortalecer a identidade cultural e preservar o meio ambiente.
A Superintendência Estadual de Turismo (Setur), destaca os principais atrativos gastronômicos do estado:
Com sabores inesquecíveis, Rondônia é líder na produção do tambaqui, um peixe delicioso, apreciado especialmente assado. Tem uma carne bovina com alto padrão de sanidade e sabor único. Também tem café premiado por ser doce, suave e marcante. Possui ainda, amêndoas de cacau que se destacam no país, com potencial único para produção de chocolates.
E, para quem deseja conhecer melhor todas as cadeias produtivas de Rondônia, pode colocar no roteiro a participação na Feira Robustas Amazônicas, com premiação dos melhores cafés de Rondônia, e o Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (ConCacau).
Rondônia é um estado agropecuário, com cadeias produtivas que alimentam o Brasil e o mundo, com recorde de produção agrícola e de exportações, apreciado mundialmente por seus produtos.
