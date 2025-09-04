Inscrições para curso profissionalizante presencial de Assistente de Vendas em Extrema, estão abertas até o dia 7 de setembro

Publicada em 04/09/2025 às 16h30
A interiorização do ensino profissionalizante em Rondônia contempla também os distritos de Porto Velho. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o próximo domingo (7), para o Curso de Assistente de Vendas, em Extrema. Os interessados podem se inscrever, através do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-profissional-14-2025-presencial-etec-extrema-inscricoes-21-08-2025-a-26-08-2025/
O curso será ministrado na Escola Estadual Jaime Peixoto de Alencar, no período de 8 de setembro a 6 de novembro de 2025, no turno da noite. As aulas acontecerão das 18h30 às 22h30. O conteúdo programático visa formar o estudante para desempenhar atividades administrativas de apoio a diversos setores organizacionais, por meio da aplicação de conhecimentos teóricos e práticos em rotinas administrativas.
Entre os conteúdos que serão abordados durante o curso, estão:
Atendimento ao Cliente
Estratégias de Vendas
Comunicação Eficaz
Processos de Venda
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, levar conhecimento para estudantes que vivem em todas as regiões do estado é uma das ações da gestão estadual para universalizar o ensino profissionalizante. “A qualificação da mão de obra beneficia o cidadão, as empresas, que passam a ter colaboradores competentes, e a população atendida com produtos e serviços de qualidade”, evidenciou.
CRESCIMENTO PROFISSIONAL
Jovana Pereira de Souza, de 52 anos, que mora no Setor Chacareiro em Porto Velho, faz o Curso Técnico em Secretaria Escolar na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep, localizada na Avenida Tiradentes, Setor Industrial. “Para ir à escola faço um percurso diariamente de ônibus que dura uma hora. Todos os dias estou em sala de aula porque sei que estou buscando realizar mais um sonho”, diz a estudante que já trabalhou de copeira em um hotel e agora quer se dedicar ao setor educacional.
De acordo com a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a instituição de ensino oferta cursos conforme a tendência econômica de cada região para que o aluno tenha mais chances de agilizar o acesso ao mercado de trabalho. “Uma das peculiaridades da educação profissional é que o estudante tem muitas oportunidades de crescer profissionalmente, seja ocupando um posto de trabalho ou abrindo o próprio negócio”, frisou.
