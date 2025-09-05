Governo de Rondônia abre credenciamento para hotéis e espaços para apoio técnico e realização de eventos protocolares

Publicada em 05/09/2025 às 11h43
Está aberto até o dia 18 de setembro, o credenciamento de estabelecimentos comerciais (hotéis) interessados em fornecer serviços de hospedagem, incluindo café da manhã, bem como locação de salas climatizadas e auditórios para apoio técnico e realização de eventos protocolares. O edital, lançado pelo governo de Rondônia, na quarta-feira (3), estabelece as condições, quantitativos e especificações técnicas necessárias para participação, abrangendo os municípios do estado.
O objetivo é atender aos eventos da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), adequados aos servidores, colaboradores, atletas, entre outros, inicialmente por um período de até dois anos, podendo ser prorrogado mediante o cumprimento das exigências técnicas e a celebração de contrato com a Secretaria. Todas as informações necessárias para o credenciamento estão disponíveis no Edital de Credenciamento.
Os serviços contratados deverão garantir condições de segurança, salubridade, conforto térmico, higiene, acessibilidade e qualidade aos usuários, atendendo aos municípios de Porto Velho, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Cacoal.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL
O edital está disponível para consulta e retirada, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 (horário de Rondônia), na sede da Sejucel. O acesso também pode ser feito de forma gratuita pelo e-mail: [email protected] ou no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A entrega da documentação deverá ocorrer exclusivamente por meio eletrônico, em arquivos digitalizados no formato PDF, encaminhados para o e-mail: [email protected], conforme estabelecido no instrumento convocatório.
