Governador Marcos Rocha eleva Rondônia como estado de maior competitividade na Região Norte

Conforme o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), Rondônia se posicionou como o estado mais competitivo no Norte do Brasil. Este reconhecimento regional sublinha os esforços do governador do estado, Marcos Rocha em implementar políticas que fomentam investimentos e fortalecem a economia local.
Em âmbito nacional, o estado alcançou a 13ª posição, subindo posições em relação ao ano anterior. Para o governador, esse avanço é resultado direto de uma gestão voltada para oportunidades de crescimento e geração de empregos. “Temos mostrado que Rondônia é um estado próspero, que oferece segurança aos investidores e oportunidades de crescimento.
Nosso papel é abrir portas, interna e externamente, para que o estado continue avançando”, ressaltou Marcos Rocha.
Entre as iniciativas que impulsionaram a competitividade estão os incentivos fiscais do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder), a doação de imóveis no Distrito Industrial e programas de capacitação profissional, que preparam a mão de obra local para atender à demanda do mercado. O governador tem acompanhado de perto essas ações, destacando a importância de criar condições reais para o setor produtivo.
O governador Marcos Rocha também tem apostado em infraestrutura e conectividade como ferramentas estratégicas. “Estamos abrindo caminhos, como a ponte binacional e a ferrovia, que vão facilitar o escoamento da nossa produção e conectar Rondônia às oportunidades internacionais”, pontuou. Segundo ele, esses investimentos reduzem custos logísticos e aumentam a competitividade do estado.
O crescimento econômico reflete em indicadores sociais, como redução da pobreza, diminuição do trabalho infantil e ampliação da cobertura vacinal. O governador ressalta que desenvolvimento econômico e social caminham juntos, fortalecendo a qualidade de vida da população e atraindo novos investidores para Rondônia.
