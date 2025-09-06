Governador Marcos Rocha destaca potencial de Rondônia durante participação na FICOMEX 2025 em Goiânia

Publicada em 06/09/2025 às 11h02
A FICOMEX 2025, a principal exposição internacional de comércio exterior da América Latina, está reunindo em Goiânia delegações de mais de 100 países para discutir negócios, inovações e oportunidades de investimento. Um dos pontos altos do evento é a presença do estado de Rondônia, liderada pelo governador Marcos Rocha, que enfatizou a importância dos produtores rondonienses no cenário internacional.
Marcos Rocha destacou a importância da feira para a geração de negócios e fortalecimento das conexões globais. “Não é a primeira vez que participamos da FICOMEX. Já estive em outras edições e constatei que este é realmente um espaço propício para negócios. Ao conhecer feiras em diferentes estados do Brasil e de outros países, conseguimos estabelecer parcerias significativas. Nesta edição, Rondônia está sendo muito bem representada. Temos a satisfação de apresentar nosso café, além de outros produtos importantes, como a castanha, o tambaqui e vários itens que impulsionam nossa economia e evidenciam o potencial do nosso estado.”
A presença de Rondônia na FICOMEX é vista como uma oportunidade estratégica para consolidar o estado no cenário internacional, destacando produtos que já vêm conquistando espaço no mercado externo.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Rondônia (Sedec), Lauro Fernandes, acompanhou a comitiva e reforçou o papel da gestão estadual na promoção de um ambiente favorável para negócios e investimentos. “A seriedade e a transparência com que o governo de Rondônia vem conduzindo as políticas públicas têm chamado a atenção não apenas da população, mas também de embaixadores de vários países. Esse compromisso é uma das principais marcas da gestão do governador Marcos Rocha e tem colocado Rondônia em destaque no cenário mundial. Nosso estado tem um potencial gigantesco para investimentos, com produtos de excelente qualidade que já estão conquistando o mercado internacional. Estar aqui na FICOMEX, apresentando um pouco de Rondônia, é motivo de orgulho e uma grande oportunidade para atrair ainda mais olhares para o que temos de melhor”, destacou.
A FICOMEX 2025 segue até o dia 6 de setembro no Centro de Convenções de Goiânia, consolidando-se como o ambiente ideal para o fomento de negócios internacionais e fortalecendo o papel de Rondônia como um dos estados mais promissores para investimentos no Brasil.
