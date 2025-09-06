Festival Estudantil Rondoniense de Artes acontece nos dias 8 e 9 de setembro, e será aberto ao público

Publicada em 06/09/2025 às 11h00
O governo de Rondônia realiza, nos dias 8 e 9 de setembro, em Porto Velho, a 10ª edição do Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera), com apresentações no Palácio das Artes, Teatro Guaporé, Museu da Memória Rondoniense, Casa de Cultura Ivan Marrocos e Complexo Madeira-Mamoré. Promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o evento é aberto ao público e destaca o protagonismo estudantil com o tema “Todas as Artes, Um Só Norte”.
A abertura oficial, na segunda-feira (8), contará com shows de Gabriê, Bado, Binho e Isabela Lima, além da apresentação da companhia Yaporanga, obras do artista plástico Dutka e participação especial da cantora Angela Schilling. A programação inclui apresentações de teatro, dança, canto, instrumental, audiovisual, artes visuais e fotografia, além de oficinas artísticas para estudantes e visitas guiadas a espaços culturais. A lista completa dos projetos classificados pode ser acessada no site oficial da Gerência de Arte e Cultura Escolar.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância do festival para a educação e a cultura. “O governo tem promovido iniciativas para garantir aos estudantes a participação em atividades de artes no contexto escolar, proporcionando interação entre artistas, estudantes e educadores, e a valorização da cultura.”
O festival não apenas estimula a criatividade e o talento, mas também fortalece a identidade regional
A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, destacou a trajetória do evento. “Ao longo desses 10 anos, o Fera se consolidou como um marco cultural, educacional e social em Rondônia, promovendo arte, cidadania e transformação. O festival não apenas estimula a criatividade e o talento, mas também fortalece a identidade regional, permitindo que os estudantes se reconheçam como protagonistas de suas histórias e de sua cultura.”
FORMAÇÃO CIDADÃ
A gerente de Arte e Cultura Escolar da Seduc, Sabrynne Sena, enfatizou a importância do festival para a formação cidadã. “O Fera é um espaço de valorização da cultura escolar que estimula a criatividade, a sensibilidade e o senso crítico dos nossos alunos. É um momento em que eles se expressam e compartilham suas vivências, fortalecendo o vínculo entre escola, comunidade e cultura.”
PROGRAMAÇÃO
A abertura do festival contará com apresentações de artistas locais celebrando a riqueza cultural do estado.
SEGUNDA-FEIRA (8)
Teatro Guaporé
Apresentações Audiovisuais, das 10h às 12h
Oficina Artística para os alunos participantes, das 10h às 12h
Palácio das Artes
Apresentações de Dança, das 14h às 16h30
Oficina Artística: Canto para os alunos participantes, das 14h às 16h
Oficina Artística /Audiovisual para os alunos participantes, das 16h30 às 18h
Abertura Oficial com artistas locais, às 19h30
Museu da Memória Rondoniense
Oficina de Artes Visuais e Fotografia, das 15h às 17h
Apresentações Instrumentais e Banda, das 16h30 às 19h
TERÇA-FEIRA (9)
Palácio das Artes
Apresentações de Teatro, das 8h às 11h
Exposição de Artes Visuais e Fotografia, das 10h às 12h
Apresentações de Canto e Grupo Vocal, das 14h às 16h
Premiação, às 17h30
Teatro Guaporé
Oficina Artística / Instrumental e Banda para os alunos participantes, das 8h às 10h
Oficina Artística – Dança, das 14h às 16h
POLÍTICA PÚBLICA
Criado inicialmente como atividade de integração durante os Jogos Escolares de Rondônia (Joer), o Fera passou a abranger estudantes a partir dos 12 anos do ensino fundamental, médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), educação prisional, indígena, quilombola, rural, urbana e ribeirinha. Reconhecido como política pública pela Lei Estadual nº 4.239/2018, o festival chega em 2025 celebrando sua 10ª edição e reforçando seu papel como espaço de valorização da arte e da cultura rondoniense.
