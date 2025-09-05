Estações de hidratação garantem mais conforto e qualidade de vida nos espaços públicos de Porto Velho

Publicada em 05/09/2025 às 11h38
Morando há pouco tempo em Porto Velho, a agrônoma Amanda Sá Teles já começou a aproveitar os espaços de lazer da cidade. Em uma caminhada pelo Parque da Cidade, acompanhada da cadela Dora, Amanda fez questão de experimentar uma das novidades do local: a estação de hidratação. Além de se refrescar, aproveitou para oferecer água à sua companheira de quatro patas. “Achei muito interessante essa iniciativa, ainda mais nesse calor de Porto Velho. O vaporizador ajuda demais e até para os pets tem água própria”, destacou Amanda.
A iniciativa faz parte de um projeto da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), que está implantando estações de hidratação em pontos estratégicos da cidade. O objetivo é oferecer mais conforto, saúde e bem-estar à população que frequenta os principais espaços de lazer.
Até o momento, já foram entregues três estações: a primeira no Espaço Alternativo, que rapidamente conquistou os frequentadores, e agora outras duas no Parque da Cidade e no Parque Jardim das Mangueiras, mais conhecido como Skate Parque.
FUNCIONALIDADE
As estações de hidratação foram pensadas para atender diferentes públicos e necessidades. Cada unidade conta com:
Água gelada;
Água quente, ideal para preparo de mamadeiras;
Bebedouro exclusivo para pets;
Sistema de vaporização para refrescar após caminhadas, corridas ou treinos.
O estudante Guilherme Casara, morador do bairro Flodoaldo Pontes Pinto e acadêmico de Gestão Pública, também aprovou a novidade. Durante uma caminhada pelo Parque da Cidade, fez uso da estação e destacou a importância do equipamento. "É muito importante, a gente estava precisando disso aqui no Parque da Cidade. Agora ficou ainda melhor para caminhar e se exercitar”, disse Guilherme.
COMPROMISSO
Bruno Holanda, explicou que a ação reforça o compromisso da gestão municipal em investir na qualidade de vida da população
O presidente da Emdur, Bruno Holanda, explicou que a ação segue determinação do prefeito Léo Moraes e reforça o compromisso da gestão municipal em investir na qualidade de vida da população. “Esse é um equipamento inovador que estamos trazendo para Porto Velho. A estação de hidratação oferece água gelada, água quente, vaporizador e até opção para pets. Já temos três instaladas e serão dez no total, alcançando também a Zona Leste e a Sul. Essa estrutura representa conforto, saúde e incentivo à prática de atividades físicas em locais públicos”, afirmou Bruno.
ESPAÇO CONTEMPLADOS
Além do Espaço Alternativo, do Parque da Cidade e do Skate Parque, a Prefeitura já tem previsão de novas instalações em diferentes pontos, como a Praça CEU, na zona Leste, ampliando o acesso da população ao benefício.
Com foco em ações práticas que impactam diretamente no bem-estar da população, o prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da iniciativa. “Isso é um ganho para quem frequenta esses espaços. É um local para integração, seja a criança, a mãe que precisa preparar a mamadeira, os atletas ou até mesmo os animais de estimação. Todos podem aproveitar melhor a nossa Porto Velho. Essas estações reforçam o compromisso da gestão com saúde, inclusão e qualidade de vida”, afirmou o prefeito.
