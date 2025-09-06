Desfile cívico-militar de 7 de Setembro acontece neste domingo, 7, na Avenida Santos Dumont, em Porto Velho

Publicada em 06/09/2025 às 10h52
Em comemoração a Independência do Brasil, o governo de Rondônia realiza o desfile cívico-militar neste domingo (7), na avenida Santos Dumont, a partir das 8h, em Porto Velho. O público poderá prestigiar as apresentações de militares do estado, forças armadas, instituições, 13 escolas estaduais com fanfarras e a apresentação de alunos do Programa Educacional Polícia Militar Mirim (Proepm).
Além das atrações do desfile o público contará com a presença de um grupo de motociclistas da Capital e sobrevoo da forças de segurança do estado. O espaço do evento com 940 metros de extensão oferece diversas vantagens, uma maior concentração do público, sem a necessidade de bloqueio das ruas adjacentes, o que minimizará o impacto no trânsito.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que o desfile cívico-militar promove o espírito cívico e a cultura, incentivando a celebrar a data do dia 7, importante para Rondônia e para o Brasil”.
O secretário chefe da Casa Militar, Valdemir Carlos de Góes, destacou a importância do momento para a promoção de valores fundamentais à vida em sociedade “O desfile cívico-militar é mais do que uma comemoração; é um momento de fortalecimento da cidadania, do patriotismo e do respeito aos símbolos nacionais. A intenção é fazer com que a população, participe ativamente, compreendendo o papel de cada um na construção do país”,
Comentários
Seja o primeiro a comentar!