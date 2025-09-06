Caminhada em Prol da Segurança do Paciente e do Controle de Infecções acontece neste sábado, 6, em Porto Velho

Publicada em 06/09/2025 às 10h45
Marcando o início da programação da campanha Setembro Laranja, o governo de Rondônia promove a Caminhada em Prol da Segurança do Paciente e do Controle de Infecções, neste sábado (6), no Espaço Alternativo, às 17h, em Porto Velho. Os interessados em participar da caminhada podem realizar as inscrições pelo link.
Durante o mês de setembro, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) realizará atividades alusivas ao tema, com encontros técnicos e pit stop, com o objetivo de conscientizar e engajar os profissionais da saúde, promovendo a integração entre esses profissionais, gestores e sociedade, além de ampliar o acesso às informações sobre práticas seguras no atendimento em saúde.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da campanha como forma de conscientização à cultura de segurança no cuidado em saúde. “O governo do estado fortalece o cumprimento dos protocolos de segurança do paciente para garantir que o cidadão seja atendido com qualidade e respeito.”
Segundo o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a proposta da ação é integrar profissionais de saúde com a sociedade. “É fundamental a participação da população nesta ação, pois a segurança do paciente é uma construção coletiva”, destacou.
PROGRAMAÇÃO
A abertura da programação acontece neste sábado (6), no Espaço Alternativo, às 17h
Sábado (6/9)
I Caminhada em Prol da Segurança do Paciente e do Controle de Infecções, no Espaço Alternativo, às 17h, aberta a toda comunidade.
Quarta-feira (10/9)
VIII Encontro Estadual de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, voltados para debates e capacitações, no Teatro Estadual Guaporé, às 18:30h
Quinta e sexta-feira (11 e 12/9)
XII Encontro Estadual de Segurança do Paciente, no auditório de um hotel em Porto Velho
Quinta e sexta-feira (18 e 19/9)
Pit-stop em cruzamentos semafóricos de Porto Velho, com distribuição de materiais informativos.
18/9, das 8h as 9h, local: Avenida Carlos Gomes e Rua Marechal Deodoro
19/9, das 8h as 9h, local: Avenida Calama e Rua Rafael Vaz e Silva
