Assembleia celebra o Dia Mundial do Turismo e destaca a diversidade turística de Rondônia

Por do sol do Rio Madeira sobre Estrada De Ferro Madeira Mamoré (Foto: Edilson Neves)
O Dia Mundial do Turismo, celebrado em 27 de setembro, oferece a oportunidade de reconhecer o papel do turismo na cultura e no desenvolvimento sustentável. A data é promovida pela Organização Mundial do Turismo (OMT), para ressaltar a relevância econômica, social e cultural.
O turismo é uma atividade econômica significativa: gera empregos, impulsiona o desenvolvimento local e favorece o intercâmbio cultural. Além disso, contribui para a conservação do patrimônio natural e histórico, e tem o poder de ampliar a conscientização sobre práticas sustentáveis, assegurando que o turismo perdure para as próximas gerações.
Em Rondônia, o Rio Madeira possui importância histórica, cultural, ambiental e econômica. Em 2023, a Prefeitura de Porto Velho reconheceu oficialmente o passeio de barco no rio como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade, evidenciando seu valor para o turismo e para a identidade regional. A oficialização ocorreu por meio da Lei 3.009, que valoriza a tradição e reafirma a relevância do rio para quem vive na região.
EFMM é um dos principais pontos turísticos do estado (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
A importância cultural e turística desse passeio de barco é inegável. Reconhecê-lo como parte do patrimônio cultural regional mostra o quão valorizada essa atividade é - não apenas como atrativo turístico, mas também como elemento da identidade local. Além disso, o Rio Madeira é fundamental para a biodiversidade amazônica, pois abriga uma grande variedade de espécies vegetais e animais essenciais ao equilíbrio ecológico. Preservar o rio significa proteger ecossistemas e garantir meios de subsistência para comunidades ribeirinhas que dependem dele para pescar, se locomover e sobreviver.
Forte Príncipe da Beira é um dos pontos turísticos de Rondônia (Foto: Daiane Mendonça Secom - Governo de Rondônia)
Muitos visitantes relatam que o passeio oferece oportunidades únicas de observar aves, macacos e até botos em seu habitat natural. Outro atrativo importante é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, marco histórico da região. Construída no início do século XX, enfrentou inúmeros desafios - como doenças e dificuldade de acesso. Quem visita a ferrovia pode aprender sobre essa história rica e entender como ela contribuiu para o desenvolvimento econômico local.
Impressões
A experiência é singular e memorável, revelando uma Amazônia autêntica, vibrante e cheia de vida. Um grupo composto por turistas e empresárias portuguesas passou uma semana em Porto Velho, imerso em vivências culturais, históricas e naturais. A visita contou com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). Para encerrar a viagem, fizeram um passeio de barco ao entardecer pelo rio Madeira.
Para a empresária portuguesa, Ana Cristina, o roteiro superou as expectativas (Foto: José Carlos)
Durante o percurso, conheceram pontos turísticos relevantes da cidade e participaram de encontros com povos indígenas da região. Uma das visitantes resumiu a experiência: “Estamos conhecendo a Amazônia que nem todo mundo conhece”.
Divulgação
O governo de Rondônia lançou uma cartilha para incentivar o turismo regional, destacando as belezas naturais e culturais oferecidas tanto aos moradores quanto aos visitantes. Nela constam informações sobre os principais pontos turísticos: parques, áreas de conservação, reservas e manifestações culturais que representam a identidade local.
A importância de Rondônia no cenário turístico
Um dos maiores atrativos de Rondônia é sua natureza exuberante. Integrante da Floresta Amazônica, o estado oferece oportunidades únicas para quem busca ecoturismo. Os visitantes podem conhecer parques nacionais, como o Parque Nacional de Pacaás Novos, com suas montanhas, cachoeiras e fauna e flora distintas. Além disso, o turismo de aventura - trilhas, rafting - é bastante procurado por quem deseja experiências marcantes e inesquecíveis.
Vista do alto da Serra dos Pacaás Novos, em Rondônia (Foto: ICMBio)
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) exerce papel fundamental na aprovação de leis que fomentam o turismo. Um exemplo é o Projeto de Lei 394/2024, de autoria da deputada Ieda Chaves (União Brasil), que visa promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, incentivar a inclusão social, proteger o meio ambiente e fortalecer as comunidades locais por meio de turismo responsável e participativo.
A Casa também aprovou projetos de lei que autorizam o uso de recursos para incentivar o turismo em Rondônia. Por exemplo, pelo Projeto de Lei 634/2024, o Legislativo autorizou o governo a abrir crédito, de até R$ 109.682,50, em favor da Superintendência Estadual de Turismo (Setur).
Vale das Cachoeiras, em Rondônia (Foto: Governo de RO)
A Assembleia ainda aprovou o Projeto de Lei 974/2025, que tem como objetivo ampliar as políticas públicas voltadas para o incentivo ao turismo de forma sustentável. Essa proposta fortalece o Fundo de Desenvolvimento do Turismo do estado.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado Ismael Crispin (MDB), destaca pontos relevantes sobre o desenvolvimento do setor no estado, com ênfase na sustentabilidade e na valorização do ecoturismo.
Deputado Ismael Crispin, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alero
“Rondônia é um estado relativamente jovem, mas possui um potencial turístico enorme, que precisa, de fato, ser melhor explorado. Aqui temos muitas trilhas, cachoeiras, passeios e uma riqueza natural que é exatamente o que o mundo busca atualmente. Acredito que essa seja uma das principais potencialidades de Rondônia e que merece uma atenção especial para ser desenvolvida”, ressalta.
O deputado também comentou sobre o papel da Assembleia Legislativa na promoção do turismo sustentável. Do ponto de vista legislativo, segundo ele, é essencial garantir os direitos e responsabilidades dos parlamentares, principalmente na alocação de recursos no orçamento estadual.
Comissão do Meio Ambiente da Alero em reunião (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Esses recursos devem incentivar diferentes setores e segmentos, ajudando a despertar o interesse de visitantes de outros estados. Para isso, investir em infraestrutura turística é fundamental, pois permite que Rondônia esteja preparada para receber bem quem deseja conhecer as belezas naturais do estado.
Ao abordar o Dia Mundial dos Rios, Crispin reforçou a importância da preservação ambiental, especialmente diante dos desafios enfrentados, como a crise hídrica de 2024. Ele ressaltou a necessidade de cuidar das nascentes, controlar perfurações de poços artesianos e garantir que todas as ações sejam realizadas de maneira responsável.
Para o deputado, o Rio Madeira é um símbolo não apenas da navegação e do transporte, mas também do potencial turístico e ambiental da região. Ele defende que a preservação dos rios é fundamental tanto para a vida das comunidades locais quanto para o fortalecimento do turismo sustentável.
Rio Madeira, em Porto Velho (Foto: Leandro Morais I PMPV)
Além de Ismael Crispin, a comissão é composta pelos deputados: Dra. Taíssa (Podemos); Jean Oliveira (MDB); Luizinho Goebel (Podemos); Eyder Brasil (PL). Os suplentes são Laerte Gomes (PSD) e Delegado Lucas (PP). As reuniões do colegiado acontecem às terças-feiras, às 9h, no Plenarinho 1.
Turismo em Rondônia
Antes de viajar, é essencial pesquisar informações sobre a região escolhida, como valores e características do local, para se preparar melhor. A bagagem deve ser leve e prática, incluindo itens indispensáveis como calçado confortável, protetor solar, repelente e um pequeno kit de primeiros socorros.
Durante a visita, é importante respeitar a natureza: não alimentar os animais, não retirar flores e nem recolher pedras de grutas. Ao encerrar o passeio, todo o lixo deve ser recolhido, garantindo que o ambiente permaneça limpo e preservado.
Rio Guaporé, em Rondônia (Foto: Governo de RO)
Algumas opções de turismo no estado:
- Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; Memorial Rondon - Porto Velho
- Espaço Alternativo; Parque da Cidade; Parque Circuito; Parque Natural; balneários; mirantes - Porto Velho
- Igrejinha de Santo Antônio - Porto Velho
- As Três Caixas D’água - Porto Velho
- Casa de Cultura Ivan Marrocos; Museu internacional do Presépio - Porto Velho
- Palácio Rio Madeira e Palácio Marechal Rondon - Porto Velho
- Museu de Guajará Mirim - Guajará Mirim
- Festa do Divino - Vale do Guaporé
- Encontro das Águas dos Rios Mamoré e Pacaás - Guajará Mirim
- Cacoal Selva Park - Cacoal
- Lagoa Azul – Vilhena
- Morro Chico Mendes - Ouro Preto do Oeste
- Parque Botânico - Ariquemes
- Real Forte Príncipe da Beira - Costa Marques
- Vale das Cachoeiras - próximo a Ouro Preto do Oeste
