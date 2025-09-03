ASSDACO realiza mais uma campanha preventiva ao câncer em Chupinguaia

Publicada em 03/09/2025 às 14h45
O atendimento será realizado entre as 7h30 e 11h30, na Escola Irmãs Juliana e Aline. A ação é uma realização da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), em parceria com a Prefeitura Municipal de Chupinguaia.
A campanha reforça o compromisso das instituições com a saúde preventiva e com a orientação da comunidade sobre a importância de exames regulares e do cuidado com a saúde e qualidade de vida.
A iniciativa tem como foco a conscientização e a prevenção aos três tipos de câncer que mais afetam a população brasileira. "Além da prevenção, a doença pode ser tratada com maior eficácia quando diagnosticada precocemente", destaca Vera Travain Bianchini.
A expectativa é de que a campanha mobilize moradores de Chupinguaia e região, incentivando homens e mulheres a adotarem hábitos de prevenção e a buscarem acompanhamento médico de forma contínua.
