2º encontro de carros clássicos antigos promete movimentar Cacoal

Publicada em 03/09/2025 às 15h39
Cacoal se prepara para receber mais um encontro dos amantes dos clássicos no próximo dia 20, em frente à Barbearia Dom Pablo, localizada no centro da cidade. A iniciativa de Pablo Mariano promete reunir moradores, famílias e visitantes em uma tarde de confraternização, música e entretenimento.
De acordo com o organizador e proprietário da Barbearia Dom Pablo, a proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro para celebrar a cultura do antigomilismo e aproximar a comunidade.
O evento contará com atrações como flashback e rock tocando, pula-pula para as crianças, chopp artesanal, espaço para interação social e, claro, a beleza dos veículos que marcaram diferentes épocas.
O encontro será aberto ao público e a expectativa é que reúna dezenas de pessoas. A organização reforça que a ideia é tornar a iniciativa uma tradição anual, ampliando a cada edição as atrações e o engajamento popular.
