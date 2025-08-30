Telemedicina acelera atendimentos e desafoga filas nas unidades básicas de Porto Velho

Publicada em 30/08/2025 às 11h06
A Prefeitura de Porto Velho, em parceria com o Hospital Albert Einstein, tem expandido o serviço de telemedicina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Entre janeiro e agosto de 2025, foram realizados 1.412 atendimentos, com o objetivo de reduzir as filas para consultas especializadas e garantir um acompanhamento mais ágil e eficiente aos pacientes.
A médica Carla Ponzetto Rosilho, clínica geral da UBS Maurício Bustani, destaca que a telemedicina integra o atendimento presencial com o suporte remoto de especialistas. “Durante a consulta, realizamos o exame físico presencial e compartilhamos todas as informações com o especialista que está no hospital parceiro. Isso facilita o diagnóstico e permite definir o tratamento adequado, mesmo à distância”, explica a doutora.
Atualmente, o serviço abrange 12 especialidades, distribuídas conforme a faixa etária dos pacientes:
-Acima de 12 anos: Cardiologia, Pneumologia, Reumatologia e Infectologia;
-Acima de 13 anos: Neurologia, Endocrinologia e Gastroenterologia (adulto);
-De 0 a 12 anos: Neurologia, Endocrinologia e Gastroenterologia (pediátrica);
-De 0 a 16 anos: Pediatria;
-Todas as idades: Psiquiatria Clínica.
O encaminhamento para telemedicina ocorre quando o clínico geral identifica a necessidade de acompanhamento especializado, como em casos de doenças pulmonares que exigem tratamentos específicos ou uso de medicações de alto custo.
Dessa forma, o processo é agilizado diretamente pelas UBS, diminuindo o tempo de espera para o paciente. Em Porto Velho, o atendimento por telemedicina está disponível nas UBS Manoel Amorim de Matos (que iniciou as atividades em agosto de 2025), Maurício Bustani, José Adelino e Areal da Floresta.
Além disso, o serviço alcança também os distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nazaré, Jaci-Paraná e União Bandeirantes. O ponto do Centro de Especialidades Médicas (CEM) foi desativado em julho, por não se tratar de uma unidade básica.
A parceria com o Hospital Albert Einstein é fundamental para o sucesso da iniciativa. A instituição oferece suporte técnico, materiais de estudo e orientação contínua aos profissionais locais. “Essa troca de experiências é essencial para o aprimoramento do atendimento. A plataforma de telemedicina disponibiliza protocolos, aulas e diretrizes que ajudam muito no nosso dia a dia”, ressalta Carla.
Para os pacientes, o principal benefício está no acesso mais rápido a tratamentos especializados, que reduz as longas esperas e assegura um acompanhamento de qualidade.
Luciene dos Santos, mãe de uma menina de 11 anos atendida por telemedicina, reforça a importância do serviço para a saúde da filha: “Eu quero que ela melhore a vida dela, que a saúde dela melhore”, diz emocionada.
Atualmente, 891 pacientes aguardam na fila para atendimento via telemedicina em Porto Velho. A Prefeitura reafirma o compromisso com a saúde da população e mantém os investimentos em soluções inovadoras, com o objetivo de ampliar o acesso e elevar a qualidade dos serviços públicos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!