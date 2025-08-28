Representantes da ABIN visitam Pimenta Bueno para discutir mudanças climáticas e fortalecimento da Defesa Civil

Por ASSESSORIA
Publicada em 28/08/2025 às 14h32
A Prefeitura de Pimenta Bueno recebeu nesta quarta-feira (27/08) representantes da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), acompanhados do representante da instituição em Rondônia. O encontro teve como foco as mudanças climáticas e seus impactos sobre infraestruturas estratégicas do município.
Durante a reunião, foram levantadas as necessidades e prioridades da Defesa Civil local, com o objetivo de subsidiar relatórios que possam contribuir para a implementação de melhorias em parceria com o Governo Federal.
A coordenação da Defesa Civil Municipal apresentou um panorama das ações desenvolvidas e reforçou a importância da cooperação entre os órgãos para ampliar a segurança e a qualidade de vida da população pimentense.
