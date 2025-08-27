PREVISÃO DO TEMPO: chuvas atingem boa parte do Norte do Brasil, nesta quarta-feira (27)

Por Marquezan Araújo
Publicada em 27/08/2025 às 07h50
No Norte do Brasil, a previsão do tempo para esta quarta-feira (27) é de chuva em boa parte da região.
Para todo o Amapá e o Baixo Amazonas, no Pará, são esperadas chuvas isoladas.
Já na totalidade do território de Roraima e nas regiões de Rio Preto da Eva, Parintins, Itacoatiara, no Amazonas, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Porém, não deve chover no Acre, Rondônia e Tocantins. Nesses estados, deve haver apenas variação entre muitas e poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
