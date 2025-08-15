PREVISÃO DO TEMPO: Chuva atinge parte da Região Norte nesta sexta-feira (15)

Publicada em 15/08/2025 às 07h50
Nesta sexta-feira (15), áreas de instabilidade seguem atuando sobre parte da Região Norte do Brasil, favorecendo a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva. A combinação de calor e alta umidade mantém as condições para precipitações, especialmente à tarde e à noite.
No Acre, as chuvas se concentram no centro-norte do estado, com pancadas intercaladas por períodos de sol. No Amazonas, a instabilidade atinge as regiões central e norte, com possibilidade de chuva moderada a forte em alguns pontos.
No Pará, as precipitações ocorrem principalmente nas áreas centrais e ao norte, enquanto o sul do estado segue com tempo firme e calor.
Em Roraima e no Amapá, o dia será de céu nublado a encoberto, com chuva frequente em todas as regiões. Em alguns momentos, as precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.
Nas demais áreas da região, o tempo segue firme, com sol predominante e temperaturas elevadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco e Porto Velho, já a máxima está prevista para Porto Velho com 36°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!