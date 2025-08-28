Prefeitura de Ji-Paraná inicia primeira turma de balé da terceira idade

Publicada em 28/08/2025 às 14h23
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), deu início, nesta semana, à primeira turma de balé voltada exclusivamente para a terceira idade. A iniciativa representa um marco inédito na promoção de atividades culturais inclusivas e na valorização da população idosa do município.
A aula inaugural reuniu 15 participantes, todas alunas que realizaram o sonho de ingressar em uma atividade artística que muitas delas carregavam desde a infância. A turma tem limite de 20 vagas e já conta com mais cinco matrículas confirmadas, alcançando sua capacidade máxima.
De acordo com a presidente da Fundação Cultural e idealizadora do projeto, Keila Barbosa, a proposta nasceu como uma realização pessoal e também como forma de abrir novos caminhos de expressão e estímulo para o público da terceira idade. Para a professora de balé, Pamela Melo, proporcionar a essas senhoras a oportunidade de realizar um sonho de infância é igualmente especial.
“Esse é um sonho antigo, algo que muitas delas desejavam desde a infância. O balé, além de ser arte, é também saúde, disciplina e autoestima. É fundamental oferecer novos estímulos para a terceira idade, para além das atividades já consolidadas”, destacou Pamela.
Atualmente, a turma funciona em um horário pela manhã, às 8h. Para 2026, a Fundação Cultural já estuda ampliar as opções, com a criação de turmas no período da tarde, possibilitando a participação de um número ainda maior de idosos interessados.
As inscrições para o balé da terceira idade são destinadas a participantes do Centro de Convivência Viver Bem, espaço mantido pela Prefeitura para promover a socialização, o cuidado e a valorização da população idosa de Ji-Paraná.
O prefeito Affonso Cândido ressaltou que o projeto simboliza o compromisso da gestão municipal em garantir qualidade de vida para todas as idades:
“A cultura é um direito de todos, e iniciativas como essa mostram que Ji-Paraná está avançando na inclusão da terceira idade em diferentes áreas. Queremos que nossos idosos tenham cada vez mais oportunidades de viver novas experiências e de realizar sonhos.”
Com este novo projeto, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso em investir em ações que unem cultura, bem-estar e cidadania, valorizando cada etapa da vida dos moradores da cidade.
