RONDÔNIA
1926 – Pela “Taça Terezita” (em PVh), a arbitragem a cargo do “sportman” Grijalva Antony com 2 “juízes de goal” e 2 de “linha”: Ypiranga 0 x 1 União Esportiva
1940 – Começam as aulas no Grupo Escolar “Barão do Solimões” (PVh), doado pela Madeira-Mamoré e a ser inaugurado em outubro pelo presidente Getúlio Vargas.
1954 – Aliados do deputado federal Aluízio Ferreira preparam grande festa no dia da confirmação dele ao 3º mandato ( derrotado pelo seu ex-aliado Joaquim Vicente Rondon).
1967 – O superintendente da Sudam confirmou a ida a Manaus de 5 ministros, para a cerimônia do início do desmatamento da BR-319 (Manaus/ Porto Velho).
1983 – Moradores do Bairro “Mocambo” (PVh) querem a retirada do cemitério dos “Inocentes” dali, alegando que o “campo santo” só serve para venda de drogas e crimes violentos.
1988 – Criado para eventos esportivos, o ginásio “Cláudio Coutinho” tem sido sede de tudo. Menos para sua finalidade, o esporte.
HOJE É
Dia Internacional da Juventude. Dia Nacional dos Direitos Humanos. Dia Nacional das Artes.
Católicos celebram Nossa Senhora da Cabeça, Santa Joana Francisca de Chantal, Santa Hilária,
BRASIL
1943 – Aprovado pela Academia Brasileira de Letras, Formulário Ortográfico, regulador da grafia até final de 2008. Em 1904 - Fundado o Electro Club, que originou o Botafogo carioca. 1928 – No bairro do Estácio (RJ) é fundada a Deixa Falar, 1ª escola de samba do Brasil. 1991 – Criado o parque estadual Fontes do Ipiranga (SP), preservando as nascentes do riacho Ipiranga, local da Independência do Brasil.
MUNDO
1964 – Morre Ian Fleming (n. 1908), escritor britânico, criador do personagem James Bond. 1981 — A IBM lança o 1º PC com o sistema operacional MS-DOS.
FOTO DO DIA
“O GOVERNO É NOSSO” (II)
Doze de outubro de 1972 moradores da pequena Rua D. João Costa (*), no Bairro Areal, mesmo sendo feriado, acordaram mais cedo. É que o vizinho Adaídes dos Santos, o Dadá, seria, naquele Dia da Criança, empossado governador do Território.
Dadá e Paulo Aires foram os governador e prefeito mirim no concurso realizado pelo jornalista Ciro Pinheiro, com alunos de Porto Velho
E o carro oficial, com dois batedores da Guarda Territorial, seria o de uso do governador Marques Henriques, com direito a um oficial da GT como assessor militar e tudo o mais.
Mas para que o carro e os 2 batedores, chegassem à casa do governador-mirim, a prefeitura mandou tapar buracos e patrolar, porque os 3 veículos não podiam chegar até lá.
Cerimonial com desfile de escolares e tropas do CFAR, 5º BEC e Guarda Territorial em frente ao “Presidente Vargas”, passagem de governo, depois o governador-mirim foi empossar o prefeito-mirim, etc.
(*) A Rua Tenreiro Aranha foi estendida até o Bairro Areal e a D. João deixou de existir.
Foto: Governador Marques Henriques, no dia da Criança, ficou sem o oficial
