Publicada em 11/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1918 – A partir da cachoeira de Samuel (Rio Jamari) o coronel Candido Rondon inicia a identificação da nascente do Rio São Miguel.
1943 – Com a manchete “Homenagem a Eisenhower e à caravana médica do SESP”, toda a capa do jornal “Alto Madeira”, registra a visita a Porto Velho de oficiais do exército norte-americano, e a médicos da FSESP.
1948 – A construção do Palácio “Madeira-Mamoré”, em frente à Usina de Eletricidade (Av. Farqhuar com Sete de Setembro), será de responsabilidade do engenheiro Luiz Prive.
1953 – Um grande clássico da dramaturgia, “As mãos de Eurídice”, será apresentado esta semana no cineteatro Resky.
1981 – O deputado federal Jerônimo Santana (MDB/RO) anuncia emenda pronta ao projeto de criação do Estado: ele quer que a eleição a governador seja feita ano que vem.
1984 – O líder do PFL, deputado federal Chiquilito Erse garante: Se Mário Andreazza ganhar a convenção do PDS, ele e seu grupo votarão em Andreazza no colégio eleitoral.
1990 – Mais de 300 candidatos iniciam o curso de soldado da PM rondoniense – do grupo, 161 foram recrutados no Nordeste.
HOJE É
Dia do Estudante. Dia do Garçom. Dia da Televisão. Dia do Advogado. Dia do magistrado. Dia Internacional da Logosofia. Dia Nacional do Médico Acupunturista.
Católicos celebram Santa Clara de Assis, Santa Susana Romana, São Tibúrcio,
BRASIL
1827 – O imperador D. Pedro I autoriza a criação de cursos superiores no Brasil. 1980- Inicia a construção do aeroporto de Guarulhos, SP.
MUNDO
1909 – Perdido na costa dos EUA, o navio Arapahoe é o 1º a usar o telégrafo para pedir socorro. 1920 — Aberta em Antuérpía (Bélgica) a VII Olimpíada e pela 1ª vez é hasteada a Bandeira Olímpica e feito o juramento olímpico.
FOTO DO DIA
“O GOVERNO É NOSSO” (I)
Manchete principal do jornal “O Guaporé” no Dia da Criança de 1972: “O Governo é Nosso”, quando o governador-mirim e o prefeito-mirim assumiam o governo do Território e a prefeitura de Porto Velho.
Os dois eram escolhidos após uma seleção entre alunos do 3º (atual 4º) e 4º (atual 5º) anos primário (hoje fundamental I), organizado pelo jornalista Ciro Pinheiro, concurso que durou até 1980.
Eles recebiam todas as honras do cargo: 7hs – Os carros oficiais do governador e prefeito os apanhavam em suas casas; havia desfiles de escolares e da Guarda Territorial em frente ao Palácio “Presidente Vargas”.
Depois cada um ia para seu gabinete, nomeavam seus auxiliares, seis alunos classificados em cada concurso, era realizada a primeira reunião de trabalho e o dia ia em frente.
Em 1972 o 1º governador e o 1º prefeito mirins foram Adaides – Dadá – dos Santos, Grupo Escolar “Getúlio Vargas”, e Paulo Aires de Almeida, Grupo Escolar “Samaritano”.
Foto: cap. Correia (5º BEC) o 1º prefeito e o 1º governador mirins, e o jornalista Nelson Townes – atrás o jornalista Ciro Pinheiro. Acervo Adaides (Dadá) Santos.
