MPRO realiza ações de conscientização sobre violência doméstica em Pimenta Bueno durante o Agosto Lilás

Publicada em 30/08/2025 às 11h04
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno, realizou, de 18 a 28 de agosto, uma série de ações em Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Distrito de Querência e São Felipe do Oeste.
As atividades foram conduzidas pela promotora de Justiça Luciana Maria Rocha Ponte Damasceno, com o objetivo de fortalecer a rede de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e promover a conscientização da população sobre o tema.
Visitas e reuniões com equipes locais
A promotora visitou os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e as Secretarias Municipais de Assistência Social. Nessas visitas, foram realizadas reuniões com as secretárias e suas equipes. O objetivo foi acompanhar como cada município atende mulheres em situação de violência e definir formas de atuação conjunta. A ideia é garantir que todas saibam onde buscar ajuda e que os serviços funcionem de forma organizada.
Palestras para estudantes e comunidade
Além das visitas, foram realizadas palestras em escolas e centros comunitários. Em Querência e São Felipe do Oeste, estudantes do ensino médio e mulheres da comunidade participaram das conversas. Os temas abordados incluíram os tipos de violência doméstica, como identificar o ciclo da violência e quais medidas podem proteger as vítimas. A promotora explicou de forma simples como funciona a proteção legal e onde buscar apoio.
Parceria entre MPRO e órgãos locais
As ações fazem parte da Campanha Agosto Lilás, que busca alertar a sociedade sobre a violência contra a mulher. O trabalho foi feito em parceria com as equipes locais de assistência social. Segundo a promotora, essa união é essencial para que as políticas públicas funcionem e cheguem a quem mais precisa.
Também foi promovida uma roda de conversa com mulheres que participavam de um curso de corte e costura nos espaços comunitários Pedro Cirelli e Pedro Cantelli, em Pimenta Bueno. A promotora de Justiça apresentou o trabalho do MP, ouviram relatos das participantes e falaram sobre a Lei Maria da Penha, os tipos de violência doméstica e os serviços de apoio disponíveis. A ação buscou informar e fortalecer a rede de proteção local.
A programação seguiu na sexta-feira (29/8) com um pit-stop e ainda será realizada uma palestra para estudantes na próxima segunda-feira, 1º de setembro.
Com essas ações, o MPRO reforça mais uma vez que continuará acompanhando e apoiando essas iniciativas em todos os municípios do Estado de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!