Estudantes da rede municipal fazem um tour pela história e monumentos de Porto Velho

Uma verdadeira viagem de imersão na história de Porto Velho foi proporcionada a estudantes da Escola Municipal Bilíngue, na manhã de quinta-feira (28). O projeto "Turista Aprendiz", é uma iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), dedicado ao conhecimento, com o apoio de um guia de turismo, ampliando o aprendizado fora de sala de aula.
O projeto inaugural tem como objetivo proporcionar aos alunos acesso aos atrativos culturais da nossa cidade, promovendo o desenvolvimento do senso de responsabilidade, pertencimento e valorização do patrimônio.
A estudante Laís Frazão, de 10 anos, ficou encantada com o passeio. Para ela, um momento de descoberta. "O passeio foi muito legal, eu aproveitei demais e fiquei muito feliz em poder conhecer todos os lugares".
Para o prefeito Léo Moraes, o Projeto Turista Aprendiz é uma oportunidade dos alunos aprenderem na prática a história da nossa capital, descobrindo como foi o processo de desenvolvimento até os dias atuais. “Nós queremos que nossos alunos vivenciem a cultura e o nosso patrimônio. Com isso, nossas crianças conseguem entender a importância de preservar a nossa história", disse.
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, enfatizou a importância de mostrar na prática a cultura e história da nossa cidade. "Foi uma manhã de muito aprendizado para nossos alunos. Em cada parada, um aprendizado, uma descoberta sobre nossa história".
PERCURSO
O passeio começou com a visita ao Prédio do Relógio, onde os alunos conheceram as estruturas, a história e conversaram com o prefeito Léo Moraes e o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior.
Em seguida, o ônibus com os estudantes seguiu até a Praça das Três Caixas D’Água, considerada um dos principais pontos turísticos da nossa cidade.
Outro momento importante foi a passagem em frente a Catedral de Porto Velho e Biblioteca Municipal Francisco Meirelles.
Finalizando o passeio, o museu do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) foi uma volta ao passado, para que os alunos conhecessem fotografias que contam a história de Porto Velho desde a criação, além de poder ver de perto os monumentos históricos.
