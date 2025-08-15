Circuito Junino de Porto Velho mantém o ritmo com apoio da prefeitura

Publicada em 15/08/2025 às 11h49
O Circuito Junino de Porto Velho segue animando a cidade e reforçando o compromisso da Prefeitura com a preservação das tradições culturais. Realizados com apoio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), os eventos têm garantido estrutura, visibilidade e oportunidade para agremiações, comerciantes e artistas, fortalecendo tanto a cultura quanto a economia local.
Iniciado no mês de junho, o circuito já passou por dezenas de bairros e distritos, movimentando comunidades e oferecendo ao público apresentações de quadrilhas, grupos folclóricos, bandas regionais e uma variedade de produtos típicos. Para as agremiações, trata-se de uma importante vitrine de divulgação, enquanto para os comerciantes representa uma oportunidade de ampliar as vendas durante o período festivo.
De acordo com a Funcultural, o apoio da Prefeitura inclui fornecimento de palco, som, banheiros químicos, tendas e logística necessária para a realização das festas, contribuindo para a segurança, o conforto e a organização do público e participantes.
Próximas apresentações do Circuito Junino:
Arraial Arigolíngua
R. Major Amarante com R. Pinheiro Machado – 15/08/2025, 19h às 3h
Funcultural: Apoio com a estrutura.
Arraial do Tavares e Comunidade
R. Espanha, 2456, bairro Pedrinhas – 16/08/2025, 19h
Funcultural: Apoio com a estrutura e banda musical.
Arraial da Família Gavião
R. Princesa Isabel, entre ruas 13 de Setembro e Capitão Esron de Menezes – 16/08/2025, 19h às 3h
Funcultural: Apoio com a estrutura e banda musical.
Arraial da Tamareira
R. Tamareira, entre ruas Cardeal e Nova Esperança, bairro Caladinho – 16/08/2025, 16h às 3h
Funcultural: Apoio com a estrutura e banda musical.
Arraial Comunitário Cidade Nova
R. dos Papagaios, 49, bairro Cidade Nova – 16/08/2025, 19h
Funcultural: Apoio com a estrutura.
7º Arraial do Milho de Ouro
Conjunto Candelária II, rua Nilton Azevedo, bairro Marcos Freire – 15 a 17/08/2025, 18h
Funcultural: Apoio com a estrutura e banda musical.
Arraial Boteco dos Primos
R. José Osmar, entre ruas Pedro Albeniz e Clara Nunes – 16/08/2025, 18h
Funcultural: Apoio com a estrutura.
OUTROS EVENTOS
III Cavalgada de Morrinhos
Estrada do Jatuarana, Km 42, Vila Veneza Morrinhos – 16/08/2025, 10h
Funcultural: Apoio com banda musical.
11ª Edição da Rondônia Auto Show
Parque dos Tanques – 16 e 17/08/2025, 9h às 20h
Funcultural: Apoio com a estrutura.
Com o calendário repleto, o Circuito Junino de Porto Velho, tem como compromisso, festas tradicionais como instrumentos de valorização cultural, fortalecimento econômico e integração comunitária.
