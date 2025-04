SAÚDE

Enfermeiros da Atenção Básica de Ji-Paraná apresentam três trabalhos na “Mostra Aqui Tem SUS” em Porto Velho

Esta foi a primeira participação oficial do município no evento, que integra o calendário do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), e promete ser a primeira de muitas que ainda virão.