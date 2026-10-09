Prefeitura institui comissão para recuperação de nascentes e fortalecimento da segurança hídrica

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 08h31

Visando assegurar a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade do abastecimento público, o prefeito Aldo Júlio formalizou a criação da Comissão de Estudo, Elaboração e Execução de Projeto de Recuperação de Nascentes, coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMPLADEGE).

O plano de ação prioritário terá início na bacia do rio D’Alencourt, manancial estratégico responsável pelo abastecimento de água do município. A iniciativa destaca-se pelo formato intersetorial, integrando os trabalhos técnicos da SEMPLADEGE, SEMMADU, SEMAGRI e AGERROM, além do suporte científico da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da empresa júnior do curso de Engenharia Florestal.

Como primeira etapa do cronograma oficial, as equipes técnicas realizarão vistorias de campo até o dia 16 de outubro. O objetivo é mapear as áreas de preservação, identificar os proprietários rurais e formalizar os termos de cooperação para execução das intervenções ambientais.

Integram oficialmente a comissão Miriam Cristina Weirich Vergara, presidente; Paulo Jacob Strieder, vice-presidente e os membros, Matheus Magalhães de Lima; Tiago Caliani; Camilla Sulzbacher Haus; Valter Cleio Tomaz da Silva; Everton Nailton Scheffer de Meira e Josia Ludtke.