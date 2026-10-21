Papa Leão XIV é ovacionado pelo público em 1ª audiência após retirada de câncer no pulmão

Por G1

Publicada em 21/10/2026 às 10h31

O papa Leão XIV realizou nesta quarta-feira (21) sua 1ª audiência semanal no Vaticano após uma cirurgia que retirou um câncer de seu pulmão. Ele passeou de papamóvel, acenou para os devotos e foi ovacionado pelo público, que celebrou sua volta.

Esta foi a primeira vez que Leão XIV voltou à Praça de São Pedro desde a cirurgia, realizada na semana passada. O pontífice de 71 anos, que no domingo prometeu retomar gradualmente suas funções à frente da Igreja Católica, ficou em pé na parte traseira do veículo enquanto percorria a praça, acenando, sorrindo e parando para conversar com os peregrinos.

"A primeira coisa que quero dizer a vocês é obrigado pelo apoio e pelas orações", disse Leão XIV em suas considerações iniciais, durante o evento de 50 minutos, sem mencionar especificamente seu estado de saúde.

"Graças a Deus por sua generosidade", afirmou o papa, falando com voz firme enquanto os fiéis aplaudiam e gritavam na praça. "Vamos renovar nossa confiança na bondade e na misericórdia de Deus."

A audiência desta quarta-feira, a primeira conduzida pelo papa desde 7 de outubro, seguiu o formato habitual e foi realizada normalmente por Leão XIV.

O papamóvel subiu a ladeira da Praça de São Pedro e deixou o pontífice atrás do altar, como vinha ocorrendo nas audiências anteriores à cirurgia.

Uma multidão de milhares de fiéis estava presente para o evento. Eles começaram a se reunir na Praça de São Pedro horas antes do início do evento sob garoa e um céu cinzento.

Leão XIV teve o lobo inferior do pulmão direito removido durante uma cirurgia em 13 de outubro, quando o Vaticano divulgou que ele tinha um adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão. O diagnóstico, que atingiu o papa mais jovem em décadas apenas pouco mais de um ano após ele assumir o cargo, causou surpresa e levantou questionamentos sobre os rumos de seu pontificado.

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Agenda do papa ainda é incerta

Após percorrer a praça nesta quarta-feira, Leão XIV fez uma homilia em italiano. Na única mudança significativa em relação às ocasiões anteriores, ele fez breves saudações em outros sete idiomas, em vez de nove.

Os médicos do papa afirmaram que a cirurgia foi concluída com sucesso e sem complicações. Eles ainda não divulgaram o tamanho do tumor nem se a doença se espalhou para os linfonodos próximos, fatores fundamentais para determinar o prognóstico.

O Vaticano não forneceu informações sobre a agenda de Leão XIV para além desta quarta-feira.

O papa tem uma viagem prevista ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre 6 e 17 de novembro, em uma das agendas internacionais mais intensas organizadas para um líder católico em décadas. Ainda não está claro, porém, se a viagem ocorrerá conforme o planejado.

O cirurgião responsável pela operação afirmou que o papa poderá estar totalmente recuperado a tempo da viagem, mas o secretário de Estado do Vaticano indicou que Leão XIV talvez precise reduzir o ritmo de sua agenda para facilitar a recuperação.