Isonomia dos técnicos federais: nova decisão avança na individualização das execuções e formalização dos precatório

Por Camila Pinheiro

Publicada em 10/10/2026 às 08h34

A nova decisão judicial proferida representa mais um avanço no processo de isonomia dos técnicos federais, que envolve a atualização dos valores pelo IPCA e a posterior expedição dos requisitórios de pagamento.

Entre as principais determinações está o desmembramento da execução em processos individuais, medida necessária para permitir a conferência da documentação de cada beneficiário, a individualização dos respectivos créditos e, posteriormente, a elaboração e expedição das requisições de pagamento.

Conforme a determinação judicial, o escritório responsável pelo processo deverá realizar individualmente a execução de cada servidor beneficiário. A medida permitirá que a situação de cada integrante seja analisada de forma específica, considerando os documentos e valores correspondentes.

A decisão também estabeleceu prioridade operacional para os beneficiários vivos classificados como preferenciais e superpreferenciais, desde que estejam devidamente identificados e aptos à autuação. Dessa forma, a execução desses casos deverá receber atenção prioritária nesta primeira etapa.

Beneficiários falecidos

Para os beneficiários falecidos, a Justiça determinou a adoção das providências necessárias à identificação e habilitação dos herdeiros. Esses procedimentos são fundamentais para que os créditos possam ser regularmente individualizados e encaminhados à fase de requisição de pagamento.

A decisão determina que as providências sejam adotadas com máxima prioridade e estabelece como meta interna do Tribunal a formalização dos precatórios dentro do prazo constitucional, com referência a janeiro de 2027.

Formalização não significa pagamento imediato

A formalização do precatório é uma etapa do processo que antecede o efetivo pagamento. Portanto, o cumprimento do prazo estabelecido pela Justiça para a formalização não deve ser interpretado como garantia de recebimento dos valores naquele período.

O processo segue, assim, para uma nova fase, na qual os créditos deverão ser individualizados e os casos dos beneficiários analisados para posterior formalização das respectivas requisições de pagamento.

SINTERO acompanha os próximos passos

Diante da recente decisão, o SINTERO está cumprindo as determinações judiciais e os procedimentos necessários para seu cumprimento, incluindo a documentação que deverá ser apresentada pelos beneficiários e, nos casos de falecimento, pelos respectivos herdeiros.

Para os profissionais que já apresentaram documentação, o SINTERO orienta que aguardem para novas orientações. Quanto ao herdeiro, o SINTERO solicita que aguardem alguns dias para orientações de como serão os procedimentos.

O sindicato reforça seu compromisso de acompanhar cada etapa da ação e manter os técnicos federais informados sobre os encaminhamentos e providências que deverão ser adotados.