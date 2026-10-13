Festa das Crianças em Espigão do Oeste é marcada por diversão alegria e sorteiode 97 bicicletas

Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 08h51

A Prefeitura de Espigão do Oeste realizou uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças, proporcionando uma tarde especial de diversão, brincadeiras e muita alegria para as crianças e suas famílias.

O evento foi marcado pelo sorteio e pela entrega de 97 bicicletas, levando felicidade à garotada e tornando a comemoração ainda mais especial.

A programação contou com diversas atrações, incluindo escorregadores, pula-pula, futebol de sabão e muitas outras brincadeiras que garantiram a diversão das crianças durante toda a festa.

A iniciativa foi organizada pela equipe da Prefeitura, por meio das secretarias envolvidas, com o apoio de servidores de diferentes setores, que trabalharam juntos para proporcionar um momento de lazer, integração e confraternização para a comunidade.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com o bem-estar das crianças e das famílias de Espigão do Oeste, promovendo momentos especiais que fortalecem os laços comunitários e valorizam a infância.

Mais do que uma festa, um momento de carinho, inclusão e felicidade para nossas crianças!