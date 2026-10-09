Asfalta Jipa: Prefeitura inicia obras de pavimentação nas ruas do bairro São Francisco

É obra acontecendo e mais qualidade de vida chegando para os moradores de Ji-Paraná!
As máquinas já estão nas ruas do bairro São Francisco, dando início aos trabalhos de preparação do solo para receber o tão esperado asfalto!
Nossas equipes estão trabalhando no nivelamento, na compactação e nos ajustes necessários para garantir uma pavimentação de qualidade e duradoura.
Menos poeira no verão.
Menos lama no período chuvoso.
Mais segurança e melhores condições de mobilidade para todos.
Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguimos trabalhando para melhorar a infraestrutura dos bairros e transformar a rotina de quem vive aqui.
Cada etapa conta. Cada rua melhorada faz a diferença na vida das pessoas!
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