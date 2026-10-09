Asfalta Jipa: Prefeitura inicia obras de pavimentação nas ruas do bairro São Francisco

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 08h37

É obra acontecendo e mais qualidade de vida chegando para os moradores de Ji-Paraná!

As máquinas já estão nas ruas do bairro São Francisco, dando início aos trabalhos de preparação do solo para receber o tão esperado asfalto!

Nossas equipes estão trabalhando no nivelamento, na compactação e nos ajustes necessários para garantir uma pavimentação de qualidade e duradoura.

Menos poeira no verão.

Menos lama no período chuvoso.

Mais segurança e melhores condições de mobilidade para todos.

Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguimos trabalhando para melhorar a infraestrutura dos bairros e transformar a rotina de quem vive aqui.

Cada etapa conta. Cada rua melhorada faz a diferença na vida das pessoas!