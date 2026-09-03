Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 41 milhões nesta quinta

Por agência brasil

Publicada em 03/09/2026 às 11h06

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (3) prêmio estimado em R$ 41 milhões. As seis dezenas do concurso 3.053 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 16 - 30 - 40 - 47 - 48 - 60 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.