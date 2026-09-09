Luisa Mell se revolta com atitude envolvendo Virginia:

Por IG

Publicada em 09/09/2026 às 15h58

"Por favor, me ajudem a entender o que está acontecendo?? De um lado, a bela e quase bilionária Virginia. Do outro lado cachorro espancado, cachorro atropelado, cadela com tumor e cachorro morrendo", escreveu Luisa ao compartilhar notícias de que Virginia teve faturamento de R$ 750 milhões em um ano, o que seria equivalente a cerca de R$ 1,4 mil por minuto.

"Agora adivinhem quem arrecadou R$ 50 mil de seguidores em 30 min?", acrescentou a ativista em suas redes sociais. Na sequência, a influenciadora comentou sobre as dificuldades que vem enfrentando para continuar realizando resgates.

Enquanto isso, estamos com muita dificuldade de pagar as contas e prosseguir com os resgates! Não é um ataque a ela. É entender o que está acontecendo! Como preferem doar dinheiro para uma empresária muuuuito rica ao invés de ajudarem os animais que tanto sofrem!Luisa, Mell, apresentadora e ativista.

Virginia recebe dinheiro dos fãs

Na última quinta-feira (3), primeiro dia de transmissões ao vivo da influenciadora no TikTok, ela teria acumulado mais de R$ 50 mil, conforme informações divulgadas pelo Metrópoles. A movimentação reuniu um público bastante expressivo

Isso fez com que a criadora ficasse entre os nomes que aproveitam o formato de lives para transformar a interação com seguidores em dinheiro. Durante as transmissões, quem assiste pode adquirir itens usando dinheiro real e enviá-los aos criadores, que depois conseguem convertê-los em recompensas financeiras dentro da plataforma.

Na mesma ocasião, a loira também entrou nas conhecidas batalhas, que nada mais são do que disputas em que dois criadores competem pela preferência do público durante cinco minutos. Assim, o vencedor é definido pela quantidade de presentes recebidos ao longo do confronto.

Em uma das batalhas protagonizadas pela influenciadora, a lguns dos presentes enviados chegaram a R$ 500. A transmissão também alcançou uma marca superior a 100 mil espectadores simultâneos.