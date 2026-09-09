Após separação, Bárbara Borges nega novo romance:

Por R7

Publicada em 09/09/2026 às 15h48

Bárbara Borges usou suas redes sociais nesta segunda-feira (7) para negar que já estaria em um novo relacionamento após terminar o namoro com Iran Malfitano. Os boatos começaram depois que a atriz foi a um festival acompanhada pelo DJ e produtor Caio Guip e compartilhou um clique com ele em suas redes.

“A fila já andou, como disse ela, vida que segue”, comentou um seguidor. “Gente, ela é solteira”, defendeu outro. “O povo adora criticar, se é amigo ou ficante, a vida é dela”, afirmou outro.

Bárbara, então, postou cliques com Caio e garantiu que é só amizade. “Para quem está falando besteira, eu e o Caio somos amigos há muito tempo. Nosso amor é antigo”, declarou ela.

A atriz ainda respondeu à pessoa que escreveu que a “fila andou”. “Eu não falei nada que a fila já andou! As pessoas estão viajando!! Disse que a vida não para, e é beeeem diferente.”

Na segunda (7), Iran fez seu primeiro após a separação se tornar pública. “Porque a vida não é um destino fixo… é fluida… fluxo… é caminho… e o caminho muda o tempo todo. Quando achamos que temos as respostas, vem a vida e muda as perguntas", escreveu ele, que ainda usou a hashtag “nada como um dia após o outro”.

Anúncio da separação

Bárbara pegou os fãs de surpresa ao anunciar em sua rede social, no sábado (5), o fim do relacionamento de cerca de três anos com Iran Malfitano. Os dois, que começaram a namorar após participarem de A Fazenda 14 — edição da qual a atriz foi vencedora —, estão separados há dois meses e não moram mais juntos.

“Nos apaixonamos e começamos a namorar, após uma exposição grande na Fazenda, e tivemos a torcida e o carinho de pessoas muito queridas que nos acompanharam todo esse tempo. Esse comunicado é muito em respeito e consideração a todos vocês, que sei que passaram a sentir falta e que sempre desejaram o nosso bem”, disse ela.

Amizade continua

O que mais surpreendeu os seguidores de Bárbara é que ela e Iran não deram “bandeira”. Principalmente porque seguem trocando declarações públicas.

Em uma publicidade da atriz no Instagram, em que ela mostra os cabelos hidratados, Iran a elogiou. “Bonita de qualquer forma”, escreveu. Bárbara respondeu com emojis de “coração” e “beijinho apaixonado”.