Irã diz ter atacado 10 embarcações no Golfo Pérsico; EUA negam que seus navios foram atingidos

Por G1

Publicada em 09/09/2026 às 15h35

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado dois navios de guerra dos Estados Unidos e oito petroleiros no Golfo Pérsico nesta quarta-feira (9). Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, a ofensiva é uma resposta ao que chamou de ataque dos EUA a cinco petroleiros iranianos.

O grupo afirmou ter atacado 10 navios que tentavam atravessar o que descreveu como uma área "proibida e insegura" do Estreito de Ormuz.

Horas depois, no entanto, o Exército dos EUA negou que seus navios tenham sido atingidos e afirmou que "todas as tentativas de ataque da Guarda Revolucionária iraniana falharam".

Na terça, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos divulgou imagens dos navios petroleiros iranianos destruídos em ataques americanos afundando no Golfo de Omã.

O navio-tanque M/T Riesco foi atingido por forças do Comando Central dos EUA (Centcom). Segundo os norte-americanos, a embarcação estava sendo usada pela Guarda Revolucionária do Irã em uma rede clandestina de transporte de petróleo.

As imagens divulgadas pelos EUA mostram o momento do ataque. Na sequência, a embarcação aparece inclinada e parcialmente submersa. Em outro vídeo, é possível ver o navio pegando fogo.

Quatro dos petroleiros iranianos, incluindo o Riesco, estavam no Golfo de Omã. O quinto, identificado como M/T Derya, foi atingido nas proximidades da ilha de Kharg.

Antes de destruir os petroleiros, as forças americanas disseram ter ordenado que as tripulações abandonassem as embarcações.

Os Estados Unidos afirmam que os ataques foram uma resposta a duas tentativas fracassadas da Guarda Revolucionária de atingir um navio de guerra americano com mísseis balísticos nos últimos dois dias.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos continuarão atacando petroleiros iranianos caso a Guarda Revolucionária tente atingir embarcações militares americanas.

"O Irã continua tentando atacar navios da Marinha dos EUA e, sempre que o fizer ou tentar fazê-lo, perderá navios-tanque. Acredito que vocês verão isso acontecer novamente hoje", disse ele a jornalistas durante uma visita à Colômbia.

Já o Irã afirmou ter retaliado o bombardeio com ataques contra a base americana de Al Azraq, na Jordânia, e dois destróieres dos Estados Unidos. O governo jordaniano disse que os mísseis iranianos foram abatidos.