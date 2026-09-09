Avião de Zelensky quase é atingido por drone a caminho de Oslo, diz premiê da Noruega

Por G1

Publicada em 09/09/2026 às 15h22

O avião que levava o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Oslo quase foi atingido por um drone durante o percurso, disse o premiê da Noruega nesta quarta-feira (9).

"O avião dele quase foi atingido por um drone quando estava decolando da Moldávia", disse Jonas Gahr Støre. Zelensky havia se deslocado para Oslo para o funeral do rei Harald V, na terça-feira (8).

Zelensky chegou ao Hotel Plaza, no centro de Oslo, por volta das 21h de terça-feira. Apesar do incidente, o ucraniano não cancelou seus compromissos: ele se reuniu com Støre na própria terça e nesta quarta de manhã.

"Perguntei como tinha sido a noite, e ele disse que não foi boa, pois passou o tempo ao telefone recebendo notícias sobre onde os mísseis haviam caído", declarou Støre à imprensa local.

Condenação à Rússia

Zelensky criticou a comunidade internacional nesta quarta por não adotar uma postura mais firme contra a Rússia em relação à intensificação dos bombardeios a áreas civis da Ucrânia.

No final de agosto, a Rússia lançou uma semana de ataques noturnos e diurnos contra Kiev, no que foi o bombardeio contínuo mais pesado à capital ucraniana desde o início da invasão em larga escala, em 2022.

Os ataques incessantes com mísseis e drones continuaram neste mês e visam minar o moral da população civil, segundo autoridades ucranianas.

As sanções econômicas internacionais contra a Rússia e os esforços para isolar Moscou diplomaticamente não impediram a invasão. Zelensky instou os países a intensificarem a pressão.

"Infelizmente, a resposta da comunidade internacional a esses ataques, que ceifam vidas praticamente todos os dias, tem sido insuficiente", disse ele nas redes sociais. "Mas é necessária uma resposta: Moscou não deve entrar no inverno [do hemisfério norte] acreditando que pode impunemente promover o terror com mísseis e drones."

As Nações Unidas informaram no mês passado que o aumento dos ataques aéreos russos matou ou feriu mais civis ucranianos em julho do que em qualquer outro mês desde março de 2022, com 437 mortos e mais de 2.600 feridos.

Ao todo, mais de 16.800 civis ucranianos foram mortos e mais de 51.000 ficaram feridos desde a invasão russa, segundo a Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia.

Moscou sempre nega atacar civis e afirma que seus alvos são instalações de natureza militar.

Os EUA renovaram seus esforços para encerrar o conflito, enviando enviados especiais a Kiev e Moscou durante o fim de semana, embora as iniciativas de Washington ainda não tenham gerado progressos substanciais.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, declarou na noite de terça-feira que as negociações entre Ucrânia e Rússia foram "substantivas", mas que ainda há muito a ser feito.