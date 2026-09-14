Por FHEMERON

Publicada em 14/09/2026 às 11h21

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (FHEMERON) reforça o chamamento à população para a doação de sangue, diante do atual cenário crítico dos estoques da Hemorrede Estadual. Neste momento, a maior necessidade é pelos tipos sanguíneos O positivo (O+) e O negativo (O−), mas todos os tipos sanguíneos são importantes e necessários.

Pessoas que estejam em boas condições de saúde, tenham entre 16 e 69 anos, peso mínimo de 50 kg, estejam alimentadas e descansadas e apresentem documento oficial com foto podem procurar uma unidade da FHEMERON para realizar a doação. Menores de 18 anos devem atender às condições específicas para doação, com a presença do responsável.

Pela manhã, o doador deve estar alimentado, evitando alimentos gordurosos antes da doação. Após o almoço, é necessário aguardar entre duas e três horas para realizar a doação. Também é importante manter uma boa hidratação. A aptidão para doar será confirmada pela equipe durante a triagem.

A população pode procurar a unidade da FHEMERON mais próxima:

PORTO VELHO – Rua Benedito de Souza, esquina com Av. Jorge Teixeira. WhatsApp: (69) 99387-2804. Segunda a sexta, das 07h15 às 18h; sábado, das 07h15 às 12h.

ARIQUEMES – Rua Cassiterita, nº 3613 – Centro. WhatsApp: (69) 99216-2238. Segunda a sexta, das 07h às 12h.

CACOAL – Av. Malaquita, s/nº – Bairro Josino Brito, ao lado do Hospital Regional. Telefone: (69) 98481-9766. Segunda a sexta, das 07h15 às 12h.

JI-PARANÁ – Rua Clóvis Arraes, nº 1440 – Centro. WhatsApp: (69) 99287-1247. Segunda a sexta, das 07h15 às 12h.

ROLIM DE MOURA – Rua Tocantins, nº 3932 – Bairro Planalto, ao lado do Hospital Municipal. WhatsApp: (69) 99220-4362. Segunda a sexta, das 07h15 às 12h30.

VILHENA – Av. Jô Sato, nº 405 – Bairro Jardim América. Telefone: (69) 99381-7559. Segunda e sexta, das 07h às 12h; terça, quarta e quinta, das 07h às 18h.

GUAJARÁ-MIRIM – Av. XV de Novembro, nº 1299 – Centro. Segunda a sexta, das 07h15 às 12h.

A doação regular é fundamental para a manutenção dos estoques e para garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusão. Pessoas aptas a doar podem procurar a unidade mais próxima da FHEMERON.