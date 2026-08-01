Prefeitura entrega dois novos ônibus para integrar a frota própria do município e transporte de pacientes

Por Assessoria

Publicada em 01/08/2026 às 08h54

Mais um avanço para a saúde de Ariquemes! A Prefeitura de Ariquemes entregou dois novos ônibus que passam a integrar a frota própria do município para o transporte de pacientes que realizam consultas, exames e tratamentos especializados em Porto Velho.

Todos os dias, cerca de 110 pacientes utilizam esse serviço. Com essa conquista, garantimos mais conforto, segurança, autonomia e qualidade no atendimento, além de mais eficiência na gestão dos recursos públicos.

Essa importante aquisição foi possível graças à parceria com os deputados estaduais Alex Redano e Rodrigo Camargo, que seguem contribuindo para o fortalecimento da saúde em nosso município.

Seguimos trabalhando com responsabilidade, investindo em quem mais importa: as pessoas.