Energisa Rondônia reforça oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 28/08/2026 às 14h00

Profissionais podem consultar as vagas disponíveis e cadastrar o currículo no Banco de Talentos da empresa pela plataforma Gupy

A Energisa Rondônia reforça o convite para que pessoas com deficiência (PcD) interessadas em ingressar no mercado de trabalho ou construir uma nova trajetória profissional cadastrem seus currículos na plataforma de recrutamento da empresa.

As oportunidades podem contemplar diferentes áreas e níveis de formação, conforme as necessidades da empresa e os requisitos de cada função. Além das vagas destinadas preferencialmente ou exclusivamente a pessoas com deficiência, os candidatos também podem participar dos demais processos seletivos compatíveis com seus perfis profissionais.

A iniciativa faz parte do compromisso da Energisa com a valorização da diversidade e a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, respeitoso e aberto a diferentes experiências, habilidades e perspectivas.

“Na Energisa, acreditamos que a inclusão começa quando todas as pessoas encontram espaço para mostrar seu potencial. Queremos que os profissionais com deficiência conheçam nossas oportunidades e participem dos processos seletivos. Mais do que preencher vagas, buscamos reconhecer competências, promover o desenvolvimento profissional e construir equipes que representem a diversidade da sociedade”, afirma Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia.

Como cadastrar o currículo

“Rondônia”. Em seguida, o sistema apresentará as oportunidades disponíveis, com informações sobre atividades, requisitos, local de atuação e etapas do processo seletivo. Os interessados devem acessar a página de carreiras do Grupo Energisa na plataforma Gupy, pelo endereço grupoenergisa.gupy.io , e selecionar o estado de. Em seguida, o sistema apresentará as oportunidades disponíveis, com informações sobre atividades, requisitos, local de atuação e etapas do processo seletivo.

Caso não exista uma vaga compatível no momento da consulta, o candidato pode clicar na opção “Participar do Banco de Talentos”, criar o cadastro e preencher as informações solicitadas, como formação acadêmica, experiências profissionais, habilidades e dados para contato.

É importante manter o currículo atualizado e acompanhar regularmente o e-mail, o telefone informado no cadastro e a caixa de spam, pois os contatos relacionados às etapas dos processos seletivos podem ser realizados por esses canais.

O cadastro no Banco de Talentos permite que o perfil seja considerado em futuras oportunidades, de acordo com a compatibilidade entre as qualificações do candidato e os requisitos de cada vaga.