Zé Felipe compra jatinho de R$ 22 milhões:

Por IG

Publicada em 20/07/2026 às 16h02

Zé Felipe voltou a chamar a atenção dos internautas neste domingo (19), após usar sua conta pessoal no Instagram para revelar uma novidade: o cantor comprou seu próprio jatinho.

Depois de um ano divorciado de Virginia Fonseca, o filho de Leonardo decidiu abrir a carteira e adquiriu uma aeronave para chamar de sua.

Por meio das redes sociais, o cantor comemorou a nova conquista pessoal, que também impacta sua trajetória profissional. Feliz, o músico revelou que adquiriu seu próprio jato particular, deixando claro que seu sucesso tem crescido.

A novidade rapidamente virou assunto entre os internautas e ainda fez surgir comparações com a aeronave que havia recebido de presente da influenciadora pouco antes da separação.

Zé Felipe fez questão de mostrar a aeronave nas redes sociais. O jato tem prefixo PS-JFV e é um Bombardier Learjet 45, modelo executivo bimotor de médio porte.

A aeronave é avaliada entre R$ 11 milhões e R$ 22 milhões."Sempre trabalhei muito, buscando conquistar meu espaço sem passar por cima de ninguém", escreveu o famoso na postagem.

Dois meses antes de Virginia e Zé Felipe anunciarem o fim da relação de cinco anos, em maio de 2025, o músico havia recebido um jato de presente de casamento da influenciadora. A aeronave era avaliada entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões.

O avião anterior teria sido vendido a Leonardo, pai de Zé Felipe e ex-sogro de Virginia. Vale destacar também que, na época, Leonardo chegou a se irritar ao ser questionado por um repórter sobre a venda.

Poliana comemora conquista do filho

Mãe de Zé Felipe, a empresária Poliana Rocha falou sobre a nova conquista do filho. Nesta segunda-feira (20), ela fez questão de comentar o assunto. A influenciadora compartilhou a notícia em seu perfil e mandou um recado.