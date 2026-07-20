Marcos Oliveira, o Beiçola, recebe alta após 18 dias internado

Por POP Mais

Publicada em 20/07/2026 às 15h57

O ator Marcos Oliveira, conhecido nacionalmente por interpretar o personagem Beiçola na série “A Grande Família”, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (20), após permanecer 18 dias internado em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro.

Aos 70 anos, o artista foi internado no dia 30 de junho depois de ser diagnosticado com uma infecção na região do períneo. No dia seguinte, passou por uma cirurgia para a retirada de um abscesso e permaneceu sob cuidados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) durante parte da recuperação.

Após apresentar melhora, Marcos foi transferido para um quarto, mas precisou retornar temporariamente ao CTI no dia 11 de julho para acompanhamento médico mais intensivo. Nos últimos dias de internação, a equipe informou que o ator enfrentava dificuldades para se alimentar, mas seu quadro evoluiu de forma positiva.

Com a alta médica, Marcos Oliveira seguirá para o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, onde mora desde este ano. O imóvel em que reside foi doado e mobiliado pela atriz Marieta Severo, sua colega de elenco em “A Grande Família”.

Nos últimos anos, o ator enfrentou diversos problemas de saúde. Em 2025, foi submetido a uma cirurgia de hérnia. Em 2024, passou por um cateterismo de emergência e, em 2022, realizou uma cirurgia para tratar uma fístula na uretra.