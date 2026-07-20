Virgínia aposta errado R$ 20 milhões em Neymar

Por IG

Publicada em 20/07/2026 às 10h42

Sabem a Virgínia Fonseca? Ela decidiu fazer uma aposta de muito dinheiro em Neymar.

Verdade. Ela usou R$ 20 milhões para apostar que consegue conquistar Neymar.

Mas como seria isso? A Virgínia comprou um apartamento de R$ 20 milhões no mesmo megaempreendimento de luxo onde Neymar comprou um imóvel no Sul.

Se alguém falar alguma coisa, ela vai dizer que comprou por investimento. Mas aquilo nem pode ser chamado de investimento.

Nem é uma localização muito disputada.

Vamos combinar que, depois de Virgínia telefonar às duas da manhã para Neymar, como se fosse a coisa mais natural do universo telefonar às duas da madrugada para a casa de alguém, agora ela compra um apartamento abaixo do andar de Neymar, lá no Sul.

O que uma mulher não faz para ter um homem para ela.

A Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar, já proibiu o jogador de viajar para o Sul, como se isso bastasse.

A Virgínia fez a aposta errada. Por quê?

A doce Virgínia deveria, sim, ter comprado uma casa de milhões no mesmo condomínio onde Neymar vai morar, em Santos.

Lá, sim, teria sido a aposta certa.

Lá em Santos, a Virgínia teria uma chance de encontrar Neymar, pedir uma xícara de açúcar emprestada ao vizinho, conversar aqui e ali e acabar levando o Neymar para tomar um suco de graviola na casa dela.

E entre um suco de graviola e outro, a coisa pode ter um futuro próspero para a humanidade.

A Virgínia é uma mulher muito bondosa e gosta de fazer o bem às pessoas.

O futuro dirá tudo isso para nós.