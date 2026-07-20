VÍDEO – Suspeitos são flagrados arrombando casa de carnes e furtando cofre em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/07/2026 às 09h10

Uma casa de carnes localizada na avenida Amazonas, no bairro Nova Porto Velho, foi arrombada durante a madrugada de sábado (18). A ação foi registrada pelas câmeras do sistema de monitoramento do estabelecimento. Os vídeos podem ser conferidos ao longo desta matéria.

Segundo o proprietário da Casa de Carne Amazonas, o crime ocorreu por volta das 3h, no imóvel situado na avenida Amazonas. As imagens mostram suspeitos quebrando os cadeados com um alicate de grande porte e, em seguida, arrombando a entrada do estabelecimento.

Após invadirem o comércio, os envolvidos teriam localizado e levado o cofre da empresa. Conforme o relato, cerca de quatro pessoas participaram da ação. O empresário acredita que os suspeitos possuíam informações prévias sobre o local exato onde o objeto estava guardado.

O proprietário também afirmou que, durante a gravação, seria possível ouvir um dos envolvidos sendo chamado de “Felipe”. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades policiais e não permite, isoladamente, a identificação do suspeito.

Quem reconhecer algum dos envolvidos ou possuir informações que possam ajudar nas investigações deve procurar a Polícia Militar, por meio do número 190, ou comunicar o caso às autoridades responsáveis.

ASSISTA: