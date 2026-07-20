Colisão entre carro e moto deixa vítima gravemente ferida na BR-364

Por rondoniatual.com

Publicada em 20/07/2026 às 09h30

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (19) na BR-364, no trecho entre os municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu um veículo Fiat Cronos e uma motocicleta Honda Bros. O impacto teria sido frontal, causando a destruição de ambos os veículos.

O motociclista sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe de resgate, sendo encaminhado para uma unidade hospitalar em Ji-Paraná. Até o momento, seu estado de saúde não foi oficialmente divulgado.

A identidade da vítima também não havia sido informada até o fechamento desta matéria.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o trânsito, registrar a ocorrência e iniciar os levantamentos que irão apontar as causas da colisão.