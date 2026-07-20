Operação conjunta fecha ponto de tráfico e prende dois em Urupá

Por Assessoria

Publicada em 20/07/2026 às 13h50

A ação ocorreu no âmbito da Operação Integrada Brasil Contra o Crime Organizado. O imóvel, localizado no bairro Sumaúma, era monitorado após informações de inteligência indicarem que funcionava como ponto de comercialização de drogas.

Antes da abordagem, dois usuários foram interceptados logo após deixarem a residência. Com eles, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína. Segundo relataram, os entorpecentes haviam sido comprados no imóvel investigado.

Durante as buscas, os policiais apreenderam 33,2 gramas de maconha, divididos em uma porção e 16 papelotes, 17 papelotes de cocaína, 13 papelotes e 392 pedras de crack prontas para venda, além de R$ 540 em dinheiro, uma pistola de airsoft, um rifle de airsoft modelo T4, equipamentos de monitoramento por câmeras e outros materiais relacionados ao tráfico.

Segundo a Polícia Militar, dois cães da raça pit bull avançaram contra as equipes durante a aproximação ao imóvel, mas a situação foi controlada sem maiores consequências.