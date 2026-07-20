Ticiane Pinheiro viaja com Rafa Justus para celebrar os 17 anos da filha

Por Flavia Cirino/O FUXICO

Publicada em 20/07/2026 às 10h48

Ticiane Pinheiro embarcou com Rafa Justus para Santorini, na Grécia, onde mãe e filha comemoram o aniversário da influenciadora. Rafa completa 17 anos na próxima segunda-feira, 21 de julho, e a viagem marcou o início das celebrações.

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Neste sábado, 18 de julho, as duas aproveitaram o clima ensolarado da ilha grega para relaxar além de renovar o bronzeado. Os registros da viagem logo chamaram a atenção dos seguidores nas redes sociais.

Hospedagem em resort de luxo

Para a temporada em Santorini, Ticiane e Rafa escolheram o Canaves Epitome, aliás, um dos resorts mais conhecidos da região.

O hotel oferece acomodações que chegam a custar cerca de R$ 55 mil por diária. No entanto, mãe e filha estão hospedadas na categoria “Pool Suite”, que conta com piscina privativa e diárias em torno de R$ 6 mil.

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A chegada ao resort reservou uma surpresa para a aniversariante. A equipe preparou uma decoração especial para celebrar os 17 anos de Rafa Justus.

O quarto recebeu balões, champanhe e um bolo de aniversário, que marcaram o início das comemorações da viagem.

Nas redes sociais, Ticiane Pinheiro e Rafa Justus compartilharam parte da experiência em Santorini, um dos destinos mais procurados durante o verão europeu.