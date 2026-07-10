Por Camila Pinheiro

Publicada em 10/07/2026 às 14h14

Na manhã desta quinta-feira (09), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) participou da primeira reunião da Comissão Técnica de Estudos responsável pela revisão e reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação da rede municipal de Porto Velho.

A Comissão foi instituída pelo Decreto nº 22.088/2026, publicado pela Prefeitura de Porto Velho em 11 de junho, em atendimento ao previsto na Lei nº 360/2009. O SINTERO foi representado pela secretária de Assuntos Educacionais, Judith dos Santos Campos e pela secretária de Assuntos Municipais, Maricelia do Lago Moreira Pereira.

A primeira reunião teve como objetivo alinhar os trabalhos da comissão e definir o cronograma das atividades que serão desenvolvidas nos próximos meses. Conforme estabelecido, o grupo terá o prazo de 180 dias para elaborar e apresentar uma minuta contendo propostas para a reformulação do PCCR.

A criação da comissão é uma antiga reivindicação do SINTERO e representa um importante passo para a atualização do PCCR, que está em vigor há 17 anos e demanda adequações para atender às necessidades atuais dos profissionais da educação da rede municipal. Entre os principais temas que deverão ser debatidos estão a valorização profissional, a recomposição salarial, a revisão dos critérios de progressão funcional e a melhoria das condições de trabalho.

Para o SINTERO, a participação ativa nesse processo é fundamental para garantir que a revisão do plano contemple as reivindicações históricas da categoria e fortaleça a carreira dos trabalhadores e trabalhadoras em educação.

O Sindicato vai atuar fortemente nos trabalhos da comissão, contribuindo com propostas e defendendo a construção de um PCCR que assegure direitos, promova a valorização profissional e fortaleça a educação pública municipal.