Sheron Menezzes fala sobre saúde do filho após susto no hospital

Por IG

Publicada em 20/07/2026 às 10h53

A atriz Sheron Menezzes, de 42 anos, passou por momentos de tensão no último domingo (19). O motivo foi um acidente envolvendo o filho, Benjamin, de 8 anos, que caiu de bicicleta e precisou de atendimento médico.

Em suas redes sociais, Sheron Menezzes compartilhou fotos de Benjamin no hospital e, mais tarde, explicou como aconteceu o acidente. A atriz tranquilizou os seguidores ao afirmar que, apesar do grande susto, tudo terminou bem.

As imagens rapidamente repercutiram entre os fãs, que encheram a publicação de mensagens de carinho e preocupação. Diante da comoção, a artista fez questão de esclarecer o estado de saúde do filho e reforçar que ele passa bem.

A atriz contou que o filho foi submetido a exames no hospital, que descartaram qualquer lesão grave após a queda de bicicleta.

Benjamin foi levado à unidade de saúde para uma avaliação detalhada e preventiva. Depois dos procedimentos, os médicos confirmaram que o menino não sofreu fraturas nem apresentou qualquer outra complicação.

Aliviada com o resultado, Sheron fez questão de tranquilizar os seguidores de forma bem-humorada. Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma mensagem escrita como se fosse o próprio Benjamin, mostrando que o susto ficou para trás e agradecendo o carinho recebido dos fãs.