Polícia Federal apreende 13 kg de skunk no Aeroporto de Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 20/07/2026 às 09h00

Porto Velho/RO. A Polícia Federal prendeu em flagrante, neste domingo (19/7), uma passageira que transportava, aproximadamente, 13 kg de maconha do tipo skunk no Aeroporto Internacional de Porto Velho.

Durante fiscalização de rotina, policiais federais localizaram mala despachada contendo substância entorpecente. Após diligências, a proprietária da bagagem foi identificada.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, juntamente com a droga apreendida. Em sede policial, ela admitiu o crime.

A investigada poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.