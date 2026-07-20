PATAMO apreende dois revólveres após disparos e prende homem

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/07/2026 às 09h15

Dois revólveres e diversas munições foram apreendidos pela Polícia Militar durante uma ocorrência registrada na noite de domingo, 19 de julho de 2026, no bairro Cristo Rei, em Vilhena. Um homem foi preso em flagrante e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

A equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) foi enviada ao endereço pela Central de Operações após uma denúncia de disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram várias pessoas reunidas na rua e dois homens envolvidos em uma luta corporal.

Testemunhas apontaram a localização de um revólver calibre .38, que estava caído na via pública. Durante a continuidade das diligências, outro revólver, de calibre .22, foi encontrado dentro de uma residência. Munições e outros objetos relacionados à ocorrência também foram recolhidos.

Conforme as informações levantadas pelos militares, a confusão teria sido iniciada após um desentendimento entre o suspeito e um grupo de moradores. Disparos foram efetuados durante o confronto, mas ninguém foi atingido. Os envolvidos apresentavam lesões provocadas pela briga.

Os policiais também constataram sinais de ingestão de bebida alcoólica entre os participantes. Diante da situação de flagrante e dos indícios de crime, o homem recebeu voz de prisão. As armas, as munições e os demais materiais apreendidos foram apresentados na Unisp para o registro da ocorrência e a adoção dos procedimentos cabíveis.